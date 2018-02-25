Турбодизельный двигатель 1.5 TDci 120 л.с.



Стал обладателем коннекта с дизелем 1,5 со 120 лошадиными силами.

Информации по двигателю практически нет, поэтому разбираюсь сам.



По двигателю:

Мотор построен на базе 1,6 tdci концерном PSA, так что под другими именами его можно найти и во французах.

120 л.с. и 270 нМ крутящего момента от 1750 до 2500 оборотов в минуту, на практике начинает ехать от 2000, поэтому надо крутить, в приниципе довольно резвый мотор, но для транспортера типа коннект честно говоря маловат

Средний расход заявлен около 4 литров, что совсем не так, реальный расход 6,5 литров. Хотя если тошнить 80 на 6 передаче, около 3,5 литров показывает по БК. Довольно неплохой результат. Система старт/стоп актуальна для города в частых стояниях.

Выхлоп соответствует нормам евро 6, 2 лямбды, катализатор, фильтр твердых частиц.



Этот вариант двигателя имеет увеличенный обьем картера и для смены масла потребуется около 6 литров масла. Картер из пластика и имеет пробку под 4х гранник, поворот на 120 градусов и масло бежит довольно таки резво. Конструкция удобная, но пластик как то портит впечатление. Конструкция была переработана и теперь масло сливается полностью, без остатка, что несомненный плюс. Обьем масла обусловлен высокой нагруженностью мотора.



Расходники подходят с предидущих версий мотора.

Фильтр топливный - 1870169, крепление так и осталось дурацким.

Фильтр масла - 1359941, для замены все так же надо снимать воздушный фильтр.



Трубка подачи масла на турбину все так же проходит возле горячих частей и ничем не изолирована, актуатор турбины получил электроный датчик положения и были случаи выхода его из строя из за износа дорожки. Еще одныим слабым местом, наследство от 1,6, это маслоотделитель, масло все так же бросает в турбину через вентиляцию клапанной крышки.



Пока что все, если у кого есть больше информации, добавляйте. Приветствую.Стал обладателем коннекта с дизелем 1,5 со 120 лошадиными силами.Информации по двигателю практически нет, поэтому разбираюсь сам.По двигателю:Мотор построен на базе 1,6 tdci концерном PSA, так что под другими именами его можно найти и во французах.120 л.с. и 270 нМ крутящего момента от 1750 до 2500 оборотов в минуту, на практике начинает ехать от 2000, поэтому надо крутить, в приниципе довольно резвый мотор, но для транспортера типа коннект честно говоря маловатСредний расход заявлен около 4 литров, что совсем не так, реальный расход 6,5 литров. Хотя если тошнить 80 на 6 передаче, около 3,5 литров показывает по БК. Довольно неплохой результат. Система старт/стоп актуальна для города в частых стояниях.Выхлоп соответствует нормам евро 6, 2 лямбды, катализатор, фильтр твердых частиц.Этот вариант двигателя имеет увеличенный обьем картера и для смены масла потребуется около 6 литров масла. Картер из пластика и имеет пробку под 4х гранник, поворот на 120 градусов и масло бежит довольно таки резво. Конструкция удобная, но пластик как то портит впечатление. Конструкция была переработана и теперь масло сливается полностью, без остатка, что несомненный плюс. Обьем масла обусловлен высокой нагруженностью мотора.Расходники подходят с предидущих версий мотора.Фильтр топливный - 1870169, крепление так и осталось дурацким.Фильтр масла - 1359941, для замены все так же надо снимать воздушный фильтр.Трубка подачи масла на турбину все так же проходит возле горячих частей и ничем не изолирована, актуатор турбины получил электроный датчик положения и были случаи выхода его из строя из за износа дорожки. Еще одныим слабым местом, наследство от 1,6, это маслоотделитель, масло все так же бросает в турбину через вентиляцию клапанной крышки.Пока что все, если у кого есть больше информации, добавляйте.





Lem_on

Турбодизельный двигатель 1.5 TDci 120 л.с. 1 / 11

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Lem_on



По этому мотору до определенных годов выпуска есть предписание Форда по замене зубчатого колеса распредвала.

Пробивается по ВИНу у официалов.



Сегодня так же узнал что заводская гарантия на мотор всего 2 года, вот такие веселости.

Lem_on







Информация для тех кто решит обновить приборку. Приборка с фокуса 3 по размерам и креплению НЕ ПОДХОДИТ, электрическая часть функционирует исправно без прошивки или программирования.

J juriok



Ребята расскажите, что это за двигатель такой и на каких авто он устанавливается кроме Ford. Есть возможность взять 1.5 с автоматом с европы, но инфо в интернете ноль. Как он по надежности и ремонтопригодности?

Lem_on



juriok

А вверху я писал это вам до одного места, да?

Y yoda49







Но в руководстве указано, что бак имеет объём 55 литров. Во что очень с трудом верится. Реальный объём 45-50 литров максимум.



По поводу масла есть сомнения. В руководстве пользователя указан объём 3.85.Но в руководстве указано, что бак имеет объём 55 литров. Во что очень с трудом верится. Реальный объём 45-50 литров максимум.

Lem_on



yoda49

Не сомневайтесь, под капотом наклейка где как раз написано 6,2 литра. 3,85 это на фиесте какой ни будь. А в бак я лично сегодня 55 литров залил дизеля, так что ваши сомнения оставьте при себе.



Не сомневайтесь, под капотом наклейка где как раз написано 6,2 литра. 3,85 это на фиесте какой ни будь. А в бак я лично сегодня 55 литров залил дизеля, так что ваши сомнения оставьте при себе.

A AAT



yoda49

3.85 литра - это для TOURNEO CONNECT с автоматической коробкой и для Kuga 2WD 1.5 TDci 120 л.с. с автоматической коробкой

Y yoda49



3.85 литра это из руководства пользователя focus 3 2014-



Посмотрю сегодня, что написано под капотом.



А по баку все-таки есть сомнения. На трассе залил топлива по самую горловину и запас хода показало 950 км. И это при среднем расходе 5 литров на сотню. Причем потом опять доливал до отсечки и каждый раз опять 950 км. Все это наводит на мысль, что бак 45 литров.

Y yoda49



Может кто знает, где найти инфу по ручной коробке 1.5tdci на фокус 2015 года? Код F1FR7002ADA.

Собственно интересует, какой момент она переваривает? На забугорном сайте на одном форуме вычитал, что 285 нм, но это не подкреплено никакими ссылками. Может есть более достоверные источники?

P Parfen4ik



Привет.

Как двигатель? Вот надумал взять Гранд С-МАХ с таким мотором. Пробег 145,000 км.

Проблем ожидать от него или взять 1,6 турбобензин?

Y yoda49



Мотор, как мотор. Только паспортного расхода (5 литров в городе) я в принципе не видел. Сейчас с наступлением холодов. 6,5 - 7 легко кушает с отключенным старт-стопом. Хотя может, если ездить на 6 передаче 60 км в городе, то паспорт и получится.

P Parfen4ik



А на каком пробеге надо ремень ГРМ менять?

Y yoda49



В руководстве стоит 150 тысяч км.

З.Ы. Какой-то тролль минусатор завелся в теме.

F Fri3nd





двигатель 1,5 TDCI 88kw 120л.с. вотчто у меня в толмуде прописано

по обзорам интернета и других лиц льют 5w30 wss-m2c-934-b КТО ПРАВ? всем привет! появилась у меня машинка форд симакс 2015 г.в. до этого ездил на французах, хотя судя по ДВС, так и продолжаю ездить на французе)))двигатель 1,5 TDCI 88kw 120л.с. вотчто у меня в толмуде прописанолюбопытно, что масло в ДВС прописано 0w30 wss m2c950-aпо обзорам интернета и других лиц льют 5w30 wss-m2c-934-b КТО ПРАВ?

J joy111



Fri3nd

Посмотри что рекомендуют лить производители двигателя-там и есть истина.

F Fri3nd



не могу понять зачем немец указал 0w30 морозов у него нет (ТОЛЬКО! ради пониженных выхлопов, у них с этим строго(машина евро6) А так как у нас с экологией не так жестоко, то, оно практически ничем не отличается от 5w30 WSS-M2C-934-B

М Мишуха



Fri3nd

Прав тот кто чаще менять будет, это оба малосольные масла, но 934 более малозольный!

Они рекомендуют те масла на которых сажевик выживет, и интервал замены можно выдержать увеличенный. Можешь лить 934 но он будет АСЕА С1, замена раз в 5-7 т.км.

F Fri3nd



Мишуха

т.е. wss m2c950-a можно менять хотя бы через 10-15т? в отличии от 934 (5-7)

М Мишуха



Fri3nd

Производитель рассчитывает на 20 т.км. но для России это много по любому.

F Fri3nd



Мишуха

если бы я не вникал в это масло, а приехал к официалам на ТО, то мне просто залили бы масло как и всем фордам из одной бочки ( 913 )

И никто не заморачивался бы, что мне надо другое. а я бы верил в то что всё правильно..

М Мишуха



Fri3nd

Главное не залить якобы правильное, а на самом деле шляпу, типа лукойла из соседней темы.

Все о моторных маслах. Масло для двигателя (сообщение #19215479) Главное не залить якобы правильное, а на самом деле шляпу, типа лукойла из соседней темы.

O Oleg_wd



Посмотрел в этисе, замена ремня ГРМ на 180тыс., Там в милях правда. При том, что машина европейка.

P Parfen4ik



цитата:

Позвонил на сервис Ford (Минск). Сказали так: Если машина ездила и обслуживалась в Европе, то производитель рекоментует замену ГРМ на 180,000 км.

А на машины используемые и обслуживаемые в наших условиях (Беларусь имела ввиду), то они рекомендуют менять на 150,000 км.

(работа 250 руб. бел + оригинал запчасти (ГРМ, помпа, ролики, болты, шестерня) 800 руб. бел.) Позвонил на сервис Ford (Минск). Сказали так: Если машина ездила и обслуживалась в Европе, то производитель рекоментует замену ГРМ на 180,000 км.А на машины используемые и обслуживаемые в наших условиях (Беларусь имела ввиду), то они рекомендуют менять на 150,000 км.(работа 250 руб. бел + оригинал запчасти (ГРМ, помпа, ролики, болты, шестерня) 800 руб. бел.)

O Oleg_wd



цитата:

мы с Parfen4ik уже обсудили в ЛС, что мы не совсем поняли, что за шестерню нужно менять... Кто подскажет, о чем идет речь? В комплектах, что предлагают поляки, два ролика (паразитный и натяжителя), помпа ну и ремень (и за пускай 200$ оригинал, а не 400$как у официалов) и нет речи ни про какие шестерни... мы суже обсудили в ЛС, что мы не совсем поняли, что за шестерню нужно менять... Кто подскажет, о чем идет речь? В комплектах, что предлагают поляки, два ролика (паразитный и натяжителя), помпа ну и ремень (и за пускай 200$ оригинал, а не 400$как у официалов) и нет речи ни про какие шестерни...

A al_crash



[quote=Oleg_wd[/quote]

"Шестерня" - имеется ввиду зубчатое колесо распредвала.

O olegdphoto



На западных форумах читал что на 120 сильной версии прогорает прокладка клапанной крышки и масло отделитель масло бросает в турбину. Был выбор выбор купить "биток" немного ударенный из США 2018 г.в. 2,5 бензин (переведенный на газ),но уже сделанный как новый или купить с салона новый (Новогодние скидки+модельный ряд меняется...) 1,5 TDCI разница в цене 6 т.$. Решился на новый,надеюсь не зря)))

P Parfen4ik



Заказал на смену масла FUCHS TITAN SUPERSYN F ECO-FE 0W-30 5л M2C950-A (каталожный номер 601425516).

С допуском M2C950-A вообще не много масел. Фордовское у нас только в 1л таре продают.

Dream-science



Всем привет! Планирую взять мондеоV из германии универсал, с движком 1,5 TDCi, я так понимаю это такой же движок?